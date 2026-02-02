Haberler

Antakya'da konteyner yangını

Güncelleme:
Antakya'da depremzede ailenin yaşadığı konteyner alevler içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı; ancak konteyner kullanılmaz hale geldi.

Hatay'da depremzede ailenin yaşadığı konteyner alevlere teslim olarak yandı.

Yangın; Antakya ilçesi Alaattin Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşandı. Depremzede ailenin yaşadığı konteyner alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. - HATAY

