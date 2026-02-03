Kırıkhan'da konteyner yangını

Hatay'da depremzede ailenin yaşadığı konteyner alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan geçici yaşam alanında yaşandı. Geçici yaşam alanında bulunan ve depremzede ailenin yaşadığı konteyner alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alınan yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. - HATAY