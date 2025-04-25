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Hatay'da Depremzede Ailelerin Konteynerleri Yangında Yandı

Hatay'da Depremzede Ailelerin Konteynerleri Yangında Yandı
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Antakya'da deprem sonrası yaşamaya devam eden ailelerin konteynerleri bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında yaralananlar oldu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde evleri yıkılan ailelerin konteyner yuvaları yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında; ikamet için kullanılan 3 konteyner ve depo olarak kullanılan 3 çadır yandı.

Yangın, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede depremzede vatandaşların yaşadığı konteynerlerin bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere teslim olan konteynerleri ve çadırları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı 3 konteyner ile depo olarak kullanılan 3 çadır kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında çocuklarıyla televizyon izlerken yakalanan Yeliz Yeral, yangından kaçarken kolunu kırdı. Sağlık ekipleri tedavi için Yeral'ı hastaneye götürdü.

"Sigortayı kapatmaya gittiğimde düştüm ve kolum kırıldı"

Yangın sırasında sigortaları kapatmak isterken düşüp kolunu kıran Yeliz Yeral, "Çocuklarımla birlikte içeride televizyon izliyorduk. Oğlum lavaboya gittiği esnada yangını gördü. Bağırmaya başladık. Koştuk ve sonra bu hale geldik. Sigortayı kapatmaya gittiğimde düştüm ve kolum kırıldı. Alevler birden her yeri sardı. Konteynerde kalıyordum her şey yandı. Hiçbir şeyimiz kalmadı" dedi.

"Cenazedeyken evimizin yandığını öğrendik"

Cenazedeyken konteyner yuvası yanan Davut Yeral, "Ben cenazeye gitmiştim. Cenazede Kur'an-ı Kerim hatimi yapıyorduk. Eve geldiğimizde yangın çıktığını söylediler. 3 konteyner ve 3 çadır yandı. Beyaz eşyalar, televizyon her şeyimiz yandı. Allah'a şükür cana bir şey olmadı. Sadece gelinimin kolu kırıldı. Hastaneye gidip alçıya aldılar. Sağlık olsun. Allah hepimize afiyetler versin. Allah beterinden korusun" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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