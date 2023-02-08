Hatay'da depremin ağır bilançosu havadan helikopterle görüntülendi 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş merkezli büyük depremin yıktığı şehirlerden en fazla etkilenen Hatay'daki ağır bilanço helikopterle havadan görüntülendi. Kahramanmaraş merkezli büyük depremin yıktığı şehirlerden en fazla etkilenen Hatay'daki ağır bilanço helikopterle havadan görüntülendi. Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin yıktığı büyükşehirlerin başında gelen Hatay'daki ağır bilanço havadan helikopterle görüntülendi. Görüntülerde depremin etkisiyle çok sayıda binanın yıkıldığı, hasar aldığı ve kullanılmaz hale geldiği görüldü. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Hatay 3. Sayfa Haberler

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