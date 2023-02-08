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Hatay'da depremin ağır bilançosu havadan helikopterle görüntülendi

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da depremin ağır bilançosu havadan helikopterle görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli büyük depremin yıktığı şehirlerden en fazla etkilenen Hatay'daki ağır bilanço helikopterle havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremin yıktığı şehirlerden en fazla etkilenen Hatay'daki ağır bilanço helikopterle havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin yıktığı büyükşehirlerin başında gelen Hatay'daki ağır bilanço havadan helikopterle görüntülendi. Görüntülerde depremin etkisiyle çok sayıda binanın yıkıldığı, hasar aldığı ve kullanılmaz hale geldiği görüldü. - HATAY

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Hatay 3. Sayfa Haberler

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