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Hatay'da depremin 278. saatinde inanılmaz kurtuluş

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da depremin 278. saatinde inanılmaz kurtuluş Hatay'da depremin 278. saatinde Hakan Yasinoğlu isimli bir kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Hatay'da depremin 278. saatinde inanılmaz kurtuluş

HATAY - Hatay'da depremin 278. saatinde Hakan Yasinoğlu isimli bir kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Defne İlçesi Elektrik Mahallesi Tolga apartmanında arama kurtarma çalışmaları yürüten ekipler enkaz altından canlı bir kişinin olabileceğini değerlendirdi. Termal kamera ve hassas dinleme cihazları eşliğinde yoğun bir çalışma başlatan ekipler depremin 278. saatinde 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu'nu sağ çıkardı. Ambulansa bindirilen Yasinoğlu önce Sahra Hastanesi'ne götürüldü. Yasinoğlu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafa Kemal Atatürk Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Defne Hatay 3. Sayfa Haberler

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