Hatay'da depremde zarar gören 16 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, depremde zarar gören 16 katlı binanın kontrollü olarak iş makinesiyle yıkılma anı kameralara yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde bulunan 16 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Devasa binanın kağıt gibi yerle bir olma anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. 16 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bazı vatandaşlar ise kontrollü yıkımı izledi.

"16 katlı bina kontrollü bir şekilde geriye doğru yıkıldı"

Yıkıma şahit olan Alican Dalyan, "Arkadaki bina depremlerde bayağı bir hasar aldı. Binanın yerin altında 3 katı var. Binanın mühendisi yerin altına 3 kat yaptığı için depremde sağlam olduğundan insanlar kurtulabildi. Dün bina kontrollü bir şekilde geriye doğru yıkıldı. Yıkım ekipleri tedbir amaçlı insanları uyardılar ve çevreyi boşaltmalarını istediler. Yıkım ekiplerinin istedikleri gibi geriye doğru olduğu yere çöktü" ifadelerini kullandı. - HATAY