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Hatay'da depremde yıkılan apartmandan bir aile böyle kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da depremde yıkılan apartmandan bir aile böyle kurtarıldı

Hatay'da meydana gelen depremde yıkılan bir apartmanın enkazından bir ailenin kurtarılması anbean görüntülendi.

Hatay'da meydana gelen depremde yıkılan bir apartmanın enkazından bir ailenin kurtarılması anbean görüntülendi.

Sabaha karşı yaşanan deprem Hatay'da da büyük yıkıma neden oldu. Birçok binanın yıkıldığı Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazının altında kalan aile sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altından çocukların çıkartılması anbean görüntülendi. - HATAY

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hatay 3. Sayfa Haberler

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