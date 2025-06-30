Hatay'da Deprem Enkazına Uçan Araç Kazası

Hatay'da depremde yıkılan bina enkazını yol sanan sürücü kaza yaptı. Aracın bina enkazının bulunduğu alana uçmasıyla meydana gelen kazada yaralanan olmazken geçtiğimiz günlerde de aynı bölgeye başka bir aracın uçtuğu öğrenildi.

Kaza, İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. 80 AGZ 270 plakalı otomobilin sürücüsü, yolun devam ettiğini düşünerek ilerlemeye devam etti. Sürücü, yol sanarak ilerlediği yolda depremde yıkılan binanın enkazının bulunduğu alana uçtu. Araçta bulunan sürücü ve yanındaki arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve çekici ekipleri sevk edildi. Hasar gören araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde de aynı bölgeye başka bir araç uçmuştu.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - HATAY