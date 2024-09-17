Hatay'da Depo Olarak Kullanılan Çadır Yangında Küle Döndü
Hatay'ın Defne ilçesinde depo olarak kullanılan bir çadırda çıkan yangın sonucunda çadır içindeki eşyalarla birlikte yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, yaralanma olmadığı bildirildi.
Hatay'da depo olarak kullanılan çadır içindeki eşyalarla birlikte yanarak kullanılmaz hale geldi.
Defne İlçesi Çekmece Mahallesi'nde depo olarak kullanılan çadırda yangın çıktı. İçindeki eşyalarla birlikte alev alan çadırı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında yaralanma olmazken çadır kullanılmaz hale geldi. - HATAY