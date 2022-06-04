Hatay'da denize giren 15 yaşındaki kız boğularak can verdi - Haberler

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Hatay'da denize giren 15 yaşındaki kız boğularak can verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da denize giren 15 yaşındaki kız boğularak can verdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize yüzmeye giren 15 yaşındaki kız boğularak hayatını kaybetti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize yüzmeye giren 15 yaşındaki kız boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Saman ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde bulunan sahilde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Merve Çay (15), arkadaşı H.K ile denize yüzmeye girdi. Bir süre sonra genç kız denizin içerisinde kayıplara karıştı. Durumu fark H.K. arkadaşı Merve'yi kurtarmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu jandarma, sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine geline güvenlik ekipleri ve balıkçı tekneleri kaybolan Merve'yi aramaya başladı.

Balıkçı teknesindeki kişiler denizde kaybolan kızı bulup karaya çıkarttı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Merve Çay'ı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen genç kız hayatını kaybetti.

(Alican Gümüş/İHA)

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