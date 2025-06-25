Hatay'da Denize Atlayan Şahsın Kayalıklara Çarpması Sonucu Yaralandı

Hatay'da Denize Atlayan Şahsın Kayalıklara Çarpması Sonucu Yaralandı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde serinlemek isteyen bir şahıs, kayalıklardan denize atladıktan sonra dengesini kaybederek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde serinlemek istediği esnada denize atlarken kayalıklara çakılan şahıs yaralandı. Yaralı vatandaş olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde bulunan plajda meydana geldi. Serinlemek için gittiği plajda kayalıklardan denize atlayan bir kişi, dengesini kaybederek kayalara çarptı. Çarpışma sonrası şahıs yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi plajda yapılan yaralı, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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