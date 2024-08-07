Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk kurtarıldı

Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Akdeniz' kıyısı bulunan Samandağ ilçesinde 15 yaşlarında 2 çocuk serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirerek çırpınmaya başlayan çocukları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. 2 çocuk ekiplerin zamanında ve hızlı müdahelesiyle kısa sürede kurtarıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY