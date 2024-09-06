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Hatay'da deniz kıyısında kumsala batan minibüs kurtarıldı

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Hatay'da deniz kıyısında kumsala batan minibüs, itfaiye ekipleri ve vatandaşların uzun süren uğraşıyla kurtarıldı. Samandağ İlçesi Çevlik Mahallesi, Çevlik Sahil yolunda kumsala batan araç sahibi durumu 112 itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye kısa sürede Çevlik Müfrezesi ekipleri intikal etti. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların çabasıyla araç çekilerek kurtarıldı. Araç sahibiyse rahat nefes aldı.

Hatay'da deniz kıyısında kumsala batan minibüs, itfaiye ekipleri ve vatandaşların uzun süren uğraşıyla kurtarıldı.

Samandağ İlçesi Çevlik Mahallesi, Çevlik Sahil yolunda kumsala batan araç sahibi durumu 112 itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye kısa sürede Çevlik Müfrezesi ekipleri intikal etti. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların çabasıyla araç çekilerek kurtarıldı. Araç sahibiyse rahat mefes aldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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