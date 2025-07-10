Hatay'da Demir Saçın Çökmesiyle Kadın Yaralandı

Hatay'da Demir Saçın Çökmesiyle Kadın Yaralandı
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İskenderun'da demir saçın çökmesi sonucunda çatıdan düşen bir kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye sevk etti.

Hatay'da demir saçın çökmesiyle çatıdan düşen kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşandı. Demir saç üzerinde gezen kadın sacın çökmesiyle yaklaşık 2 buçuk metreden yere çakıldı. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla ambulansa taşınarak hastaneye sevk edildi. Yaralı olan kadının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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