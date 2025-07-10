Hatay'da Demir Saçın Çökmesiyle Kadın Yaralandı

Hatay'da demir saçın çökmesiyle çatıdan düşen kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşandı. Demir saç üzerinde gezen kadın sacın çökmesiyle yaklaşık 2 buçuk metreden yere çakıldı. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla ambulansa taşınarak hastaneye sevk edildi. Yaralı olan kadının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY