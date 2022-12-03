Hatay'da DEAŞ mensubu 7 kişi yakalandı 3. Sayfa Haberleri Hatay'da DEAŞ mensubu 7 kişi yakalandı Hatay'da DEAŞ terör örgütüne bağlı hücre yapılanması içerisinde faaliyet gösteren toplam 7 terörist yakalandı. Hatay'da DEAŞ mensubu 7 kişi yakalandı HATAY - Hatay'da DEAŞ terör örgütüne bağlı hücre yapılanması içerisinde faaliyet gösteren toplam 7 terörist yakalandı. MİT Başkanlığı ve EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri ile Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütüne bağlı hücre yapılanması içerisinde faaliyet gösteren Reyhanlı'da 5 ve irtibatlı oldukları Mersin'de 2 olmak üzere toplam 7 örgüt mensubu gözaltına alındı. Yayladağı kırsal alanındaki bir noktada zulalanmış vaziyette 3 adet ruhsatsız tabanca, 146 adet fişek, 1 adet dürbün, 5 adet uyku tulumu, 1 top sargı bezi, 5 adet enjektör, 2 adet bıçak, 2 adet pense yaşamsal malzemeler ele geçirildi. İkametlerinde örgütsel içerikli olduğu değerlendirilen 9 adet Cep Telefonu, 6 adet SİM kart, 2 adet hafıza kartı, 2 adet flaş bellek, 2 adet çadır, 4 adet kampet, 1 sahte plakalı şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Millî İstihbarat Teşkilatı Hatay 3. Sayfa Güncel Haberler

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