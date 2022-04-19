Hatay'da DEAŞ'lı teröristler adliyeye sevk edildi

HATAY (İHA) - Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen ve MİT tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilen DEAŞ mensubu 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yerel istihbarat faaliyetleri neticesinde yakalanan DEAŞ mensupları O.M. ve M.K., Hatay İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yakalanan örgüt mensupları verdikleri ön ifadelerde, Türkiye'ye ve Suriye'deki TSK varlığına eylem planladıklarını, ayrıca bölgedeki DEAŞ mensuplarına da yardım ettiklerini belirtmişlerdi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa