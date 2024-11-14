Hatay'da Çöplük Alanında Yangın Çıktı
Arsuz ilçesinde bulunan çöplük alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Arsuz ilçesi Arpaçiftlik Mahallesi'nde bulunan çöplük alan yangını meydana geldi. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin koordineli müdahalesiyle söndürüldü. - HATAY