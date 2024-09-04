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Hatay'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın hızlı müdahaleyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Hatay'da atık malzemelerin bulunduğu çöplük alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bulunan çöplük alanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın hızlı müdahaleyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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