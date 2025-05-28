Hatay'da Çöp Toplama Merkezinde Yangın

Hatay'da Çöp Toplama Merkezinde Yangın
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Antakya'nın Kuruyer Mahallesi'nde bulunan çöp toplama merkezi alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Hatay'da çöp toplama merkezi alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi'nde bulunan çöp toplama merkezinde yaşandı. Kısa sürede alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla yükselen alevlere ivedilikle müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. İlerleyen saatlerde de bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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