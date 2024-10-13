Hatay'da Çökme Olayında 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Dörtyol ilçesinde ağır hasarlı bir binanın balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Olay sonrası kurtarılan şahıslar hastaneye giderken ambulansta yaşamlarını yitirdi.
Hatay'da ağır hasarlı 2 katlı binanın çöken balkonun altında kalan 2 kişi öldü.
Olay, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde yaşandı. Asrın felaketinde ağır hasar alan 2 katlı müstakil evin balkon kısmında çökme yaşandı. Çökme esnasında balkonun altında bulunan 2 kişi enkaz altında kaldı. Şahıslar, Dörtyol itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye götürüldükleri esnada ambulansta can verdiler. - HATAY