Hatay'da Çocuklar Arasındaki Kavga Ailelerin Katılımıyla Büyüdü

Hatay'da çocuklar arasında yaşanan kavga ailelerin karışmasıyla büyüdü. Kavgada 3 kişi bıçakla yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Payas ilçesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde bulunan iş yerinin önünde yaşandı. Çocuklar arasında yaşanan kavgaya yabancı uyruklu aileleri de dahil oldu. Yaşanan bıçaklı kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY