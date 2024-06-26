Hatay'da çocuk sürücünün kullandığı elektrikli motosiklete 8 çocuğun bindiği anlar kameralara yansıdı
Erzin ilçesinde 8 çocuğun elektrikli motosikletle trafikte seyir halinde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafikteki tehlikeli yolculuk, izleyenleri tedirgin ederken bu anlar tepkilere neden oldu.
Hatay'ın Erzin ilçesinde çocuk sürücünün kullandığı elektrikli motosiklete 8 çocuğun bindiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Erzin ilçesinde 8 çocuğun elektrikli motosikletle trafikte seyir halinde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 8 çocuğun aynı anda bindiği elektrik motosikletin sürücüsünün de çocuk olması dikkat çekti. Trafikteki tehlikeli yolculuk, izleyenleri tedirgin ederken bu anlar tepkilere neden oldu. - HATAY