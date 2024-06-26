Hatay'da çocuk sürücünün kullandığı elektrikli motosiklete 8 çocuğun bindiği anlar kameralara yansıdı

Hatay'ın Erzin ilçesinde çocuk sürücünün kullandığı elektrikli motosiklete 8 çocuğun bindiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erzin ilçesinde 8 çocuğun elektrikli motosikletle trafikte seyir halinde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 8 çocuğun aynı anda bindiği elektrik motosikletin sürücüsünün de çocuk olması dikkat çekti. Trafikteki tehlikeli yolculuk, izleyenleri tedirgin ederken bu anlar tepkilere neden oldu. - HATAY