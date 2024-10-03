Hatay'da Çocuğun Parmağına Sıkışan Musluk Rozeti İtfaiye Ekipleri Tarafından Kesildi
İskenderun'da bir çocuğun parmağına sıkışan musluk rozetini çıkarmak için itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Ekipler, rozetin çıkarılması için spiralle kesim yaparak çocuğun parmağını kurtardı.
Hatay'da çocuğun parmağına sıkışan musluk rozeti itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.
İskenderun ilçesinde çocuğun parmağına sıkışan musluk rozetini çıkaramayan aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yardıma koşan itfaiye ekipleri rozeti çıkarmak için çalışma başlattı. Musluk rozeti itfaiye ekipleri tarafından spiralle kesilerek çıkartıldı. Rozerin çıkarılmasıyla aile rahat nefes aldı. - HATAY