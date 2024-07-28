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Hatay'da ciple çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Hatay'da meydana gelen trafik kazasında, kavşakta motosikletle çarpışan cipin yol açtığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve biri kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hatay'da ciple çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkhan-Reyhanlı Karayolu üzerinde meydana geldi. Muratpaşa mevkiinde kavşakta 2 kişinin olduğu motosikletle Mercedes Benz marka cip çarpıştı. Kazada, yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan birisi kurtarılamayarak öldü. Diğer yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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