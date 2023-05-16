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Hatay'da çıkan yangında bazı çadırlar kullanılamaz hale geldi

Hatay'da çıkan yangında bazı çadırlar kullanılamaz hale geldi

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da bir çadır kentte çıkan yangında bazı çadırlar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da bir çadır kentte çıkan yangında bazı çadırlar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Antakya ilçesine bağlı Akevler Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından kurulan çadır kent içerisindeki bazı çadırlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangında çadırların bazıları kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antakya Hatay 3. Sayfa Haberler

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