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Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

Hatay'ın Payas ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Hatay'ın Payas ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Payas'ın Sincan Mahallesi Amanos dağları eteklerinde bulunan Çukuroluk mevkiinde orman kesim sahası yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ormanlık alandan dumanlar yükselmesi ve yapılan yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme aracı arazöz ve söndürme işçisi sevk edildi.

Orman müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin 14 yangın söndürme aracı ile müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sincan, Yangın, Payas, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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