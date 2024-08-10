Hatay'da çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü

Hatay'da çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi kısa sürede başladı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın ormana yayılmadan kısa sürede söndürüldü. Yangına; 10 arazöz, 4 su tankı, 1 dozer, 1 greyder ve 2 helikopter müdahale etti. Yangında yarım hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi. - HATAY