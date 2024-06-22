Hatay'da çıkan çadır yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen çadır yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu çadır kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan çadır yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde meydana gelen çadır yangını meydana geldi. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu çadır, kullanılamaz hale geldi. - HATAY