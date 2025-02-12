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Hatay'da Cezaevi Firarileri Yakalandı

Hatay'da Cezaevi Firarileri Yakalandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, işledikleri suçlardan hapis cezası bulunan iki cezaevi firarisi polis ekipleri tarafından yakalandı. Firariler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. ve uyuşturucu suçundan ceza alan diğer B.A. isimli şahıslardır.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde işledikleri çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 2 ceza evi firarisi şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Dörtyol ilçesinde binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan B.A. ile uyuşturucu, uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi olan B.A. adlı 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandılar. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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