Hatay'da Cezaevi Firarileri Yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde işledikleri çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 2 ceza evi firarisi şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Dörtyol ilçesinde binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan B.A. ile uyuşturucu, uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi olan B.A. adlı 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandılar. - HATAY