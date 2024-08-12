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Hatay'da Captagon Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Reyhanlı ilçesinde bir şahıstan 95 bin 975 adet Captagon ve 1 kg 156 gram toz halde Captagon ele geçirildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da üzerinden captagon cinsi uyuşturucu madde çıkan şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Uyuşturucu İmal ve Ticaretine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında 11 Ağustos tarihinde Reyhanlı ilçesinde Ü.T. isimli şahıstan; 95 bin 975 adet Captagon ve 1 kg 156 gram toz halde Captagon ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Ü.T. hakkında T.C.K 188. maddeden işlem yapıldı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Reyhanlı hatay Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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