Akli dengesi bozuk şahsın 'canlı bombayım' demesi üzerine hastanede panik yaşandı

Akli dengesi bozuk şahsın 'canlı bombayım' demesi üzerine hastanede panik yaşandı
Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir şahsın 'Canlı bombayım' demesi üzerine hastanede kırmızı alarm verildi ve hastalar tahliye edilerek çevreye güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde ihbarın asılsız olduğu belirlendi ve şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı açıklandı.

Hatay'da hastaneye gelen bir şahsın 'Canlı bombayım' demesi üzerine kırmızı alarm verildi. Alarm üzerine hasta yakınları yoğun bakımdaki yakınlarını bahçeye çıkarırken, polis ekiplerinin çalışmasında ihbarın asılsız olduğu ve şahsin akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı.

Olay, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde bulunan Hatay Eğitim ve Araştırması'nda yaşandı. Hastanenin Acil bölümde bir şahsın üzerinde bomba olduğunu söylemesi üzerine hastanede kırmızı alarm verildi. Alarm üzerine hastanede panik yaşandı ve vatandaşlar yoğun bakımdaki hastalarını dışarı çıkardılar. İhbar üzerine bölgeye; Polis, itfaiye, AFAD ve çeşitli kurumlardan ekip sevk edildi. Çevredeyse Polis Özel Hareketleri güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerinin şahısla kurdukları diyaloglarda B.O. isimli şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı. Panik üzerine hastane çevresinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, meraklı bakışlarla ekiplerin çalışmalarını cep telefonuyla görüntülediler. Polis ekiplerinin ve il sağlık müdürlüğü ekiplerinin vatandaşlara ihbarın asılsız olduğunu söylemesi üzerine vatandaşlar hastaneye döndüler.

Tedavi için hastaneye gelen vatandaşlar, kırmızı kodlu alarm üzerine panik yaşadıklarını söylediler.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada; "Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıklarından kaydı bulunan B.O. adlı şahıs üzerinde canlı bomba olduğunu iddia etmiştir. Anlık müdahale edilmiş, Hastanede gerekli tedbirler ivedilikle alınmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda ihbarın ASILSIZ olduğu belirlenmiştir. Asılsız ihbarda bulunan ve kontrol altına alınan B.O. adlı şahıs ile ilgili tahkikata başlanmıştır. Hastanemizde hizmet vermek ile ilgili herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - HATAY

