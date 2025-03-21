İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesinden ayrıntılar! İşte aylık geliri

İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesinden ayrıntılar! İşte aylık geliri
Abdullah Gül uzun süren sessizliğini Ekrem İmamoğlu için bozdu

Abdullah Gül uzun süren sessizliğini İmamoğlu için bozdu
Ekrem İmamoğlu protestolarında 97 kişi gözaltına alındı

İmamoğlu protestolarında çok sayıda gözaltı var
Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis, göstericilere müdahale etti

Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis göstericilere müdahale etti

Hatay'da Çalıntı Tır Operasyonu: Şahıslar Yakalandı

Hatay'da Çalıntı Tır Operasyonu: Şahıslar Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da polisin düzenlediği operasyonda, çalıntı ve hacizli tırların şasi ve motor numaralarını değiştirerek vurgun yapan 3 kişi yakalandı. 63 çalıntı tıra el konulurken, suçlamalarla ilgili adli işlemler devam ediyor.

Hatay'da çalıntı, aranan ve hacizli tırların şasi ve motor numaralarını değiştirerek vurgun yapan şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen operasyonda; trafik kazası, yangın nedeniyle ağır hasara uğramış araçların fabrikasyon şasi ve motor numarasını çalıntı, aranan, hacizli veya yurt dışından ülkeye getirilen yabancı plakalı araçlarla değiştirerek change yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada A.K., A.Y. ve Ö.T'nin daha önceden alıp sattıkları change olabileceği değerlendirilen 63 adet tır çekicisine el konuldu. Yapılan kriminal incelemesi sonucunda 21 aracın şasi numarasının change yapıldığı tespit edildi. Araçların toplam değerinin 40 milyon TL olduğu belirlendi.

Olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alın şahıs hakkında adli işlem yapılırken, adli makamlara sevk edilen A.K. ile A.Y. hakkında yurtdışına çıkış yasağı verildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title