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Hatay'da Çakıl Yüklü Kamyon Devrildi: Şoför Yaralandı

Hatay'da Çakıl Yüklü Kamyon Devrildi: Şoför Yaralandı
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Hatay'ın Defne ilçesinde çakıl yüklü bir hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi. Olay sonucunda kamyon şoförü yaralandı ve yola dökülen çakıllar temizlendi.

Hatay'da çakıl yüklü hafriyat kamyonunun virajı alamayıp devrildiği ve çakılların döküldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde yaşandı. Seyir haldeki çakıl yüklü hafriyat kamyonu, virajı alamayınca devrildi. Devrilen hafriyat kamyonunda bulunan çakıllar yola döküldü. Kazada şoför yaralanırken vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kamyon şoförünü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk yardım müdahalesinin ardından yaralı şoför hastaneye kaldırıldı. Yola dökülen çakılların temizlenmesinin ardından yol tekrar kullanıma açıldı.

"Benzin almak için istasyona girerken damperi açık olan kamyonu gördüm ve virajı alamayınca devrildi"

Kamyonun virajı alırken devrilip bütün çakılların yola döküldüğünü söyleyen vatandaş Ahmet Okşar, "Yolda duruyordum ve sonra benzin almak için istasyona girerken damperi açık olan kamyonu gördüm. Kamyon virajı alamayınca devrildi. Kamyon sürücüsü damperi açık olduğunu unutunca virajı alırken yan devrildi ve çakıllar da yere döküldü. Şoförün hafif yaralı olduğunu gördük ama çok yaklaşamadık. Yol bir süre boyunca kapalı kaldı. Bir süre sonra kaza yerindeki çakıllar temizlenerek yol tekrardan açıldı" ifadelerini kullandı.

"Şoför damperi açık unutunca yana devrildi ve bütün çakıllar yola serildi"

Şoför damperini açık unutunca kamyonun devrildiğini ifade eden vatandaş Hasan Güngör ise, "Ben aracıma benzin almak için istasyonda beklerken hafriyat kamyonunun yukarıdan geldiğini gördüm. Şoför damperi açık unutunca yana devrildi ve bütün çakıllar yola serildi. Aracıma binip gittim. Yetkililer gelip olayı çözüme kavuşturmuş diye düşünüyorum" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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