Hatay'da Çakar Lamba Takan Sürücüye 327 Bin TL Ceza

Hatay'da aracına çakar takan sürücüye kurallara uymamaktan toplam 327 bin TL cezai işlem uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin çalışması kapsamında 24 Ocak tarihinde İskenderun'da dur ihtarına uymayan araç sürücüsü M.N.A. isimli şahsa; çakar lamba, ehliyetsiz, alkollü araç kullanma ve dur ihtarına uymamaktan toplam 327 bin 487 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan araç 30 gün süreyle trafikten men edildi. - HATAY