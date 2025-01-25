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Hatay'da Çakar Lamba Takan Sürücüye 327 Bin TL Ceza

Hatay'da Çakar Lamba Takan Sürücüye 327 Bin TL Ceza
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Hatay'da dur ihtarına uymayan ve çakar lamba takan sürücüye toplam 327 bin TL ceza kesildi. Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan da ceza alan sürücünün aracı 30 gün trafikten men edildi.

Hatay'da aracına çakar takan sürücüye kurallara uymamaktan toplam 327 bin TL cezai işlem uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin çalışması kapsamında 24 Ocak tarihinde İskenderun'da dur ihtarına uymayan araç sürücüsü M.N.A. isimli şahsa; çakar lamba, ehliyetsiz, alkollü araç kullanma ve dur ihtarına uymamaktan toplam 327 bin 487 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan araç 30 gün süreyle trafikten men edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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