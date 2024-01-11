Hatay'da çadır yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen çadır yangını, ekiplerin müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde bir çadırda yangın çıktı. Bölge sakinlerinin 112'yi aramasıyla, olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak yangın sonucunda çadır kullanılamaz hale geldi. - HATAY