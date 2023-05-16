Hatay'da çadır kentte yangın... Dumanlar gökyüzünü kapladı

HATAY - Hatay'da bir çadır kentte çıkan yandın bazı çadırlar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Antakya ilçesine bağlı Akevler Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından kurulan çadırkent içerisindeki bazı çadırlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü.Yangın da çadırların bazıları kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.