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Hatay'da boş arazideki şüpheli paketten uyuşturucu çıktı

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da boş arazideki şüpheli paketten uyuşturucu çıktı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde boş arazide bulunan şüpheli paketten 242 gram uyuşturucu hap çıktı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde boş arazide bulunan şüpheli paketten 242 gram uyuşturucu hap çıktı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Yeni Mahalle'de boş araziye bırakılan şüpheli paket buldu.

Paketi inceleyen ekipler, 242 gram uyuşturucu hap ele geçirdi.

Yapılan araştırmada paketi bırakanın M.S. olduğu tespit edildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Hatay 3. Sayfa Güncel Haberler

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