Hatay'da boş arazideki şüpheli paketten uyuşturucu çıktı 3. Sayfa Haberleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde boş arazide bulunan şüpheli paketten 242 gram uyuşturucu hap çıktı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde boş arazide bulunan şüpheli paketten 242 gram uyuşturucu hap çıktı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Yeni Mahalle'de boş araziye bırakılan şüpheli paket buldu. Paketi inceleyen ekipler, 242 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Yapılan araştırmada paketi bırakanın M.S. olduğu tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı. Kaynak: AA / 3. Sayfa Hatay 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hatay'da boş arazideki şüpheli paketten uyuşturucu çıktı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.