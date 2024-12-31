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Hatay'da Boru Fabrikasında Yangın Çıktı

Hatay'da Boru Fabrikasında Yangın Çıktı
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Hatay'ın Antakya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Hatboru'ya ait boru fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, boya atölyesinde meydana geldi ve fabrikada maddi hasara yol açtı.

HATAY (İHA) – Hatay'da organize sanayi bölgesinde bulunan Hatboru'ya ait boru fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşandı. Sanayi Bölgesinin içinde yer alan Hatboru'ya ait boru fabrikasının boya atölyesinde yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, Hatboru fabrikasında çıkan yangını müdahale sonucunda söndürdü. Çıkan yangından dolayı fabrikada maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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