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Hatay'da boru fabrikasında iş kazası: İşçi hayatını kaybetti

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde faaliyet gösteren bir boru fabrikasında yaşanan iş kazasında yaralanan işçi, hastanede hayatını kaybetti. 48 yaşındaki Ali Kaya, boruların üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır.

Hatay'da boru fabrikasında yaşanan iş kazasında yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Çağlalık mevkiinde faaliyet gösteren bir boru fabrikasında yaşandı. Boru fabrikasında çalışan 48 yaşındaki Ali Kaya, boruların üzerine devrilmesi sonucu geçirdiği iş kazası nedeniyle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali Kaya, Dörtyol Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İş Kazası Dörtyol hatay

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