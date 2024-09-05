Hatay'da boru fabrikasında iş kazası: İşçi hayatını kaybetti

Hatay'da boru fabrikasında yaşanan iş kazasında yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Çağlalık mevkiinde faaliyet gösteren bir boru fabrikasında yaşandı. Boru fabrikasında çalışan 48 yaşındaki Ali Kaya, boruların üzerine devrilmesi sonucu geçirdiği iş kazası nedeniyle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali Kaya, Dörtyol Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - HATAY