Hatay'da Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı
Antakya'nın Akasya Mahallesi'nde bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Hatay'da bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa, otomobil çarptı. Yaralanan çocuk olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Cadde üzerinde esnaflık yapan Taha Yeşil, olay anını anlatarak bölgede sık sık kazaların yaşandığını, trafik sorununa çözüm bulunmasını istedi. - HATAY