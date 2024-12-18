Hatay'da Bisiklet Hırsızı Tutuklandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü, bisiklet hırsızlığı şüphesiyle yakalanan S.S.'yi tutukladı. Olay, 13 Aralık'ta Arsuz ilçesinde gerçekleşti.
Hatay'da bisiklet çalan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında; 13 Aralık tarihinde Arsuz ilçesi Şarkonak Mahallesi'nde meydana gelen bisiklet hırsızlığı olayının şüphelisi S.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa