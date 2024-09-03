Hatay'da bireysel konteynerde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir bireysel konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında konteyner kullanılamaz hale gelirken bahçede hasar meydana geldi.
Hatay'da bireysel olarak kullanılan konteynerde yaşanan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bireysel konteyner alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Konteynerden bahçeye sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında; konteyner kullanılmaz hale gelirken bahçede hasar oluştu. - HATAY