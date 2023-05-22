Hatay'da bir şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

Hatay'da polisin yaptığı çalışmada uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Hatay'da polisin yaptığı çalışmada uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışması çerçevesinde merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bir araç belirlenip duruldu. Araçta bulunan şüpheli M.Ö. yakalanırken yapılan aramada 220,13 gram kubar esrar, çok sayıda uyuşturucu hap ile 46 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY