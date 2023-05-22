Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Hatay'da bir şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

Hatay'da bir şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da polisin yaptığı çalışmada uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Hatay'da polisin yaptığı çalışmada uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışması çerçevesinde merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bir araç belirlenip duruldu. Araçta bulunan şüpheli M.Ö. yakalanırken yapılan aramada 220,13 gram kubar esrar, çok sayıda uyuşturucu hap ile 46 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

Hatay Seçim Sonuçları
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2019
Hatay Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Hatay 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title