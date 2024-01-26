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Hatay'da bir otomobilde yangın çıktı

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Hassa ilçesinde meydana gelen yangında bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir otomobilde yangın çıktı.

Hassa ilçesi Yeni Tokiler mevkiinde bir otomobilde yangın meydana geldi. Trafikte ilerleyen otomobil aniden dumanlar çıkmaya başladı. Otomobilinin yandığını gören sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı otomobilde maddi hasar meydana geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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