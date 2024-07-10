Hatay'da bir markette çıkan yangında iş yerinde hasar oluştu

Hatay'da bir markette çıkan yangında iş yerinde hasar aldı.

Yangın, Arsuz ilçesi Hüyük Mahallesinde bulunan bir markette meydana geldi. Yangını fark eden iş yeri sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alınırken iş yerinde hasar oluştu. - HATAY