Hatay'da bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da bir evin çatı kısmında elektrik aksamından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Dörtyol İlçesi Çökek Yaylasında bulunan 2 katlı evin çatı kısmında meydana geldi. Elektrik tesisatından çıkan yangının kısa sürede fark edilmesiyle durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangında evin çatı kısmı zarar görürken ekiplerin hızlı müdahalesi çatının alev topuna dönmesine engel oldu. - HATAY