Hatay'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay'ın Defne ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Defne İlçesi Harbiye Atatürk Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Ev sakinlerinin 112'yi aramasıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek, alevlerin çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürdü. Ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu. - HATAY