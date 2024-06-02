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Hatay'da bir binada çatı patlaması yaşandı

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Hatay'ın Payas ilçesinde bir binanın çatı kısmında meydana gelen patlama sonrası tatlıcı dükkanında çalışanların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Hatay'ın Payas ilçesinde bir binanın çatı kısmında meydana gelen patlama sonrası tatlıcı dükkanında çalışanların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında saat 15.00 sıralarında patlama meydana gelmişti. Patlamada herhangi bir yaralanma olmazken, ilk belirlemelere göre karşı binadaki 6 ofis, çevredeki 6 iş yeri, 2 araç ve 2 ev zarar gördü. Patlamanın nedeninin belirlenebilmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürerken, oluşan yıkım patlamanın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Patlama anında binanın karşısında faaliyet gösteren tatlı dükkanındaki çalışanların yaşadığı panik ibe güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamanın ardından sesin şiddetiyle çalışanların kulaklarını kapattıkları ve iş yerinden dışarıya çıktıkları görüldü.

İşyeri sahibi Veysi Kiyek (50), "Deprem oldu düşüncesi vardı. Böyle bir büyük bir patlama olunca tabii ki panik olduk. Arkasından hemen dışarı çıkıp bakınca molozların düştüğünü gördük. Doğalgaz patlaması gibi bir şey olduğunu anladık" ifadelerini kullandı.

Patlama sırasında iş yerinde bulunan Hayrettin Kavak (39), "Yani burada çalışıyorduk, tatlı yapıyorduk. En son bomba gibi bir patlama olunca biz de can havliyle dışarı kaçtık. Sonra karşıdaki binadan molozların aşağı doğru döküldüğünü gördük. Çok kötü, şiddetli bir patlamaydı. İlk etapta aklımıza gelen deprem artçısı mı diye düşündük ama sonra Allah'tan kimseye bir şey olmadı" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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