Hatay'da bilgisayar hırsızı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 adet çalıntı dizüstü bilgisayarla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İskenderun ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli G.K. belirlenerek saklandığı evde yakalandı. Şüpheliden çalıntı 3 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınıp 'Nitelikli Hırsızlık' suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY