Hatay'da beton taşıyan kamyon devrildi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde beton taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde beton taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Arsuz ilçesine bağlı Haymaseki Mahallesi'nde seyir halinde ilerleyen beton taşıyan kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Yol kenarına devrilen kamyonun durumunu gören vatandaş, 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tır şoförünü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Şoför, kazadan yara almadan kurtulurken kamyonda maddi hasar oluştu. - HATAY